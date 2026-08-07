1. Chronik 26,30- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 26 30 in der Gute Nachricht Bibel
Von den Nachkommen Hebrons waren Haschabja und die Angehörigen seiner Sippe im Landesteil westlich des Jordans als Aufseher eingesetzt, sowohl für die Belange des Tempels als auch für die königliche Verwaltung. Sie waren insgesamt 1700 Mann, lauter tüchtige Leute.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 26 30 in der Lutherbibel
Von den Hebronitern waren Haschabja und seine Brüder, tüchtige Leute, 1700 zur Verwaltung Israels westlich des Jordans bestellt zu jedem Werk für den HERRN und zum Dienst des Königs.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 26 30 in der Einheitsübersetzung
Von den Nachkommen Hebrons hatten Haschabja und seine Brüder, siebzehnhundert tüchtige Männer, die Aufsicht über Israel westlich des Jordan in allen Angelegenheiten des HERRN und im Dienst des Königs.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 26 30 in der Elberfelder Bibel
Von den Hebronitern waren Haschabja und seine Brüder, 1700 tüchtige Männer, zur Aufsicht über Israel diesseits des Jordan nach Westen hin in allen Aufgaben für den Herrn und im Dienst des Königs {eingesetzt}. –
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 26 30 in der Neue Genfer Übersetzung
Haschabja und seine Verwandten aus der Nachkommenschaft Hebrons – 1.700 tüchtige Männer – waren im Landesteil westlich des Jordans als Verwalter eingesetzt. Sie waren verantwortlich für alle Arbeiten, die den Tempel und die königliche Verwaltung betrafen.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 26 30 in der Schlachter 2000
Von den Hebronitern aber standen Hasabja und seine Brüder, 1 700 tüchtige Leute, der Verwaltung Israels diesseits des Jordan vor, gegen Westen, für alle Angelegenheiten des HERRN und für den Dienst des Königs.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 26 30 in der New International Version
From the Hebronites: Hashabiah and his relatives – seventeen hundred able men – were responsible in Israel west of the Jordan for all the work of the LORD and for the king’s service.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 26 30 in der Hoffnung für Alle
Haschabja und seine Verwandten aus der Sippe Hebron, 1700 erfahrene Männer, waren für das Gebiet westlich des Jordan zuständig. Sie mussten sich dort für die Belange des Tempels einsetzen und standen zugleich im Dienst des Königs.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.