1. Chronik 26,31- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 26 31 in der Gute Nachricht Bibel
Das Oberhaupt der Nachkommen Hebrons mit allen ihren Sippen und Familien war Jerija. Im 40. Regierungsjahr Davids suchte man den ganzen Sippenverband ab und fand dabei in Jaser im Land Gilead viele tüchtige Männer.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 26 31 in der Lutherbibel
Jerija war das Haupt der Hebroniter, nach seiner Abstammung und seinen Vätern. Im vierzigsten Jahr der Königsherrschaft Davids wurde nach seinen Vorfahren gesucht, und es fand sich, dass zu ihnen tüchtige Männer von Jaser in Gilead gehörten.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 26 31 in der Einheitsübersetzung
Haupt der Hebroniter war Jerija. Im vierzigsten Jahr der Regierung Davids suchte man anhand der Geschlechterlisten die Großfamilien der Hebroniter ab und fand unter ihnen tüchtige Männer in Jaser in Gilead.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 26 31 in der Elberfelder Bibel
Von den Hebronitern war Jerija das Oberhaupt – was die Hebroniter nach ihrer Generationenfolge und ihren Familien betrifft, so forschte man {unter ihnen} im vierzigsten Jahr der Königsherrschaft Davids, und es fanden sich unter ihnen angesehene Männer in Jaser in Gilead –,
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 26 31 in der Neue Genfer Übersetzung
Jerija war ´ein weiteres` Oberhaupt der Nachkommenschaft Hebrons. Im vierzigsten Regierungsjahr Davids erforschte man die Sippe Hebrons anhand ihrer Familienregister und fand viele tüchtige Männer in ´der Stadt` Jaser im ´Gebiet von` Gilead.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 26 31 in der Schlachter 2000
Von den Hebronitern war Jerija das Oberhaupt der Hebroniter, ihrer Geschlechter und Familien. Im vierzigsten Jahr des Königreichs Davids wurde nach ihnen gesucht, und man fand unter ihnen tüchtige Männer in Jaeser in Gilead,
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 26 31 in der New International Version
As for the Hebronites, Jeriah was their chief according to the genealogical records of their families. (In the fortieth year of David’s reign a search was made in the records, and capable men among the Hebronites were found at Jazer in Gilead.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 26 31 in der Hoffnung für Alle
Im 40. Regierungsjahr von König David hatte man die Sippe Hebron anhand der Familienregister erforscht. Dabei fand man heraus, dass viele angesehene Männer von ihnen in Jaser im Gebiet von Gilead wohnten. Jerija war das Oberhaupt.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.