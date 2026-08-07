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  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 26
  5. Vers 9

1. Chronik 26,9

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 26 9 in der Gute Nachricht Bibel

Die Söhne und näheren Verwandten von Meschelemja waren 18 Mann, ebenfalls fähige Leute.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 9 in der Lutherbibel

Meschelemjas Söhne und Brüder, tüchtige Männer, waren achtzehn.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 9 in der Einheitsübersetzung

Auch Meschelemjahu hatte Söhne und Brüder, achtzehn tüchtige Männer.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 26 9 in der Elberfelder Bibel

Und Meschelemja hatte Söhne und Brüder, tüchtige Männer, achtzehn. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 26 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Meschelemjas Söhne und Verwandte zählten achtzehn Mann, ebenfalls lauter fähige Leute.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 9 in der Schlachter 2000

Und Meschelemja hatte Söhne und Brüder, tüchtige Leute, [insgesamt] 18.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 26 9 in der New International Version

Meshelemiah had sons and relatives, who were able men – 18 in all.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 26 9 in der Hoffnung für Alle

Meschelemjas Söhne und Verwandte waren insgesamt 18 Männer und ebenfalls alle begabt für ihren Dienst.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-26/vers-9 [gedruckt am 07.08.2026]