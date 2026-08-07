1. Chronik 27,29- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 27 29 in der Gute Nachricht Bibel
Schitrai aus der Scharonebene war dort für die Rinderherden verantwortlich; Schafat, der Sohn von Adlai, war verantwortlich für die Rinder in den Tälern;
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 29 in der Lutherbibel
über die Rinder, die in der Ebene Scharon weideten, Schitrai, der Scharoniter, aber über die Rinder in den Tälern Schafat, der Sohn Adlais;
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 29 in der Einheitsübersetzung
Schitrai, der Scharoniter, über die Rinder, die in der Scharonebene weideten, Schafat, der Sohn Adlais, über die Rinder in den Tälern,
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 27 29 in der Elberfelder Bibel
Und über die Rinder, die in {der} Scharon {ebene} weideten: Schitrai, der Scharoniter; und über die Rinder in den Ebenen: Schafat, der Sohn Adlais;
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 27 29 in der Neue Genfer Übersetzung
Schitrai aus Scharon war verantwortlich für die Rinderherden in der Scharon-Ebene und Schafat, der Sohn Adlais, für die Rinderherden in den Tälern.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 29 in der Schlachter 2000
über die Rinder, die in Saron weideten, war Sitrai, der Saroniter; über die Rinder in den Tälern Saphat, der Sohn Adlais;
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 27 29 in der New International Version
Shitrai the Sharonite was in charge of the herds grazing in Sharon. Shaphat son of Adlai was in charge of the herds in the valleys.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 27 29 in der Hoffnung für Alle
Schitrai aus Scharon hatte die Aufsicht über die Rinderherden in der Scharon-Ebene und Schafat, der Sohn von Adlai, über die Rinderherden in den Tälern.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.