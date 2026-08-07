Und dir, meinem Sohn Salomo, ´sage ich`: Führe dein Leben in enger Gemeinschaft mit dem Gott, dem auch dein Vater dient. Gehorche ihm bereitwillig und mit ungeteiltem Herzen. Denn der HERR erforscht die Herzen aller Menschen und kennt ihre innersten Gedanken. Wenn du ihn suchst, dann lässt er sich von dir finden. Aber wenn du dich von ihm abwendest, wird er dich für immer verstoßen.