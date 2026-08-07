Aber der HERR, der Gott Israels, hat aus der ganzen Familie meines Vaters gerade mich erwählt, dass ich und meine Nachkommen für alle Zeiten Könige von Israel sein sollen. Unter den Stämmen Israels hat er Juda erwählt, unter den Familien Judas die meines Vaters und unter allen Söhnen meines Vaters hat er an mir Gefallen gefunden und mich zum König von ganz Israel gemacht.