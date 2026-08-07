1. Chronik 28,4- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 28 4 in der Gute Nachricht Bibel
Aber der HERR, der Gott Israels, hat aus der ganzen Familie meines Vaters gerade mich erwählt, dass ich und meine Nachkommen für alle Zeiten Könige von Israel sein sollen. Unter den Stämmen Israels hat er Juda erwählt, unter den Familien Judas die meines Vaters und unter allen Söhnen meines Vaters hat er an mir Gefallen gefunden und mich zum König von ganz Israel gemacht.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 4 in der Lutherbibel
Nun hat der HERR, der Gott Israels, mich erwählt aus meines Vaters ganzem Hause, dass ich König über Israel sein sollte ewiglich. Denn er hat Juda erwählt zum Fürsten und im Hause Juda meines Vaters Haus. Und unter meines Vaters Söhnen hat er an mir Gefallen gehabt, dass er mich zum König machte über ganz Israel.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 4 in der Einheitsübersetzung
Der HERR, der Gott Israels, hat mich aus dem ganzen Haus meines Vaters für immer zum König von Israel auserwählt. Er hat Juda zur Herrschaft bestimmt und im Haus Juda das Haus meines Vaters. Unter den Söhnen meines Vaters hat er an mir Gefallen gefunden, sodass er mich zum König über Israel machte.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 28 4 in der Elberfelder Bibel
Und der Herr, der Gott Israels, hat mich aus dem ganzen Haus meines Vaters erwählt, König über Israel zu sein für ewig. Denn Juda hat er zum Fürsten erwählt und im Haus Juda das Haus meines Vaters, und unter den Söhnen meines Vaters hat er an mir Gefallen gehabt, sodass er mich zum König machte über ganz Israel.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 28 4 in der Neue Genfer Übersetzung
Der HERR, der Gott Israels, hat mich aus all meinen Verwandten auserwählt und mir ´und meinen Nachkommen` für alle Zeiten die Herrschaft über Israel anvertraut. ´Unter allen Stämmen Israels` hat er den Stamm Juda dazu bestimmt, den König zu stellen. Innerhalb des Stammes Juda hat er die Familie meines Vaters auserwählt. In der Familie meines Vaters fand er Gefallen an mir und so hat er mich zum König über ganz Israel gemacht.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 4 in der Schlachter 2000
Nun hat der HERR, der Gott Israels, aus dem ganzen Haus meines Vaters mich erwählt, dass ich auf ewig König über Israel sein sollte; denn er hat Juda zum Fürsten erwählt, und im Stamm Juda das Haus meines Vaters, und unter den Söhnen meines Vaters hatte er Wohlgefallen an mir, sodass er mich zum König über ganz Israel machte.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 28 4 in der New International Version
‘Yet the LORD, the God of Israel, chose me from my whole family to be king over Israel for ever. He chose Judah as leader, and from the tribe of Judah he chose my family, and from my father’s sons he was pleased to make me king over all Israel.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 28 4 in der Hoffnung für Alle
Der HERR, der Gott Israels, hat aus meiner ganzen Familie mich zum König erwählt. Mir und meinen Nachkommen hat er für alle Zeiten die Herrschaft anvertraut. Denn nach Gottes Willen kommen die Könige aus dem Stamm Juda. Aus diesem Stamm erwählte er die Familie meines Vaters, und aus dieser Familie berief er mich zum König über ganz Israel.
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