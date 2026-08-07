1. Chronik 28,5- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 28 5 in der Gute Nachricht Bibel
Unter den vielen Söhnen, die mir vom HERRN geschenkt worden sind, hat er Salomo zu meinem Nachfolger bestimmt. Er soll auf dem Königsthron des HERRN über Israel regieren.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 5 in der Lutherbibel
Und von allen meinen Söhnen – denn der HERR hat mir viele Söhne gegeben – hat er meinen Sohn Salomo erwählt, dass er sitzen soll auf dem Thron des Königtums des HERRN über Israel,
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 5 in der Einheitsübersetzung
Unter allen meinen Söhnen aber - der HERR hat mir ja viele Söhne geschenkt - hat er meinen Sohn Salomo erwählt, dass er auf dem Königsthron des HERRN über Israel herrscht.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 28 5 in der Elberfelder Bibel
Und von allen meinen Söhnen – denn der Herr hat mir viele Söhne gegeben – hat er meinen Sohn Salomo erwählt, dass er auf dem Thron der Königsherrschaft des Herrn über Israel sitze.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 28 5 in der Neue Genfer Übersetzung
Aus allen meinen Söhnen – der HERR hat mir nämlich viele Söhne geschenkt – hat er Salomo auserwählt. Darum soll Salomo ´von nun an` im Auftrag des HERRN als König über Israel herrschen.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 5 in der Schlachter 2000
Und von allen meinen Söhnen — denn der HERR hat mir viele Söhne gegeben — hat er meinen Sohn Salomo erwählt, dass er auf dem Thron des Königreichs des HERRN über Israel sitzen soll.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 28 5 in der New International Version
Of all my sons – and the LORD has given me many – he has chosen my son Solomon to sit on the throne of the kingdom of the LORD over Israel.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 28 5 in der Hoffnung für Alle
Der HERR hat mir viele Söhne geschenkt. Einen von ihnen, Salomo, hat er nun zu meinem Nachfolger bestimmt. Er soll im Auftrag des HERRN über Israel herrschen.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.