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1. Chronik 28,6

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 28 6 in der Gute Nachricht Bibel

Der HERR hat auch zu mir gesagt: ›Dein Sohn Salomo soll den Tempel mit seinen Vorhöfen für mich bauen. Ihn habe ich erwählt; er wird mein Sohn sein und ich will sein Vater sein.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 28 6 in der Lutherbibel

und er hat zu mir gesagt: Dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen; denn ich habe ihn mir erwählt zum Sohn, und ich will sein Vater sein

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 28 6 in der Einheitsübersetzung

Er sprach zu mir: Dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Höfe bauen; denn ihn habe ich mir zum Sohn erwählt und ich werde ihm Vater sein.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 28 6 in der Elberfelder Bibel

Und er sprach zu mir: Dein Sohn Salomo, er soll mein Haus und meine Höfe bauen! Denn ich habe ihn mir zum Sohn erwählt, und ich will ihm Vater sein.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 28 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Gott hat zu mir gesagt: ›Dein Sohn Salomo ist derjenige, der den Tempel mit seinen Vorhöfen für mich bauen wird. Ich habe ihn erwählt: Er soll mein Sohn sein, und ich will sein Vater sein.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 28 6 in der Schlachter 2000

Und er hat zu mir gesagt: Dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen; denn ihn habe ich mir zum Sohn erwählt, und ich will sein Vater sein.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 28 6 in der New International Version

He said to me, “Solomon your son is the one who will build my house and my courts, for I have chosen him to be my son, and I will be his father.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 28 6 in der Hoffnung für Alle

Gott sprach zu mir: ›Dein Sohn Salomo soll mir einen Tempel mit Vorhöfen bauen. Denn ich habe ihn als meinen Sohn erwählt und will für ihn wie ein Vater sein.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-28/vers-6 [gedruckt am 07.08.2026]