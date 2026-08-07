1. Chronik 28,6- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 28 6 in der Gute Nachricht Bibel
Der HERR hat auch zu mir gesagt: ›Dein Sohn Salomo soll den Tempel mit seinen Vorhöfen für mich bauen. Ihn habe ich erwählt; er wird mein Sohn sein und ich will sein Vater sein.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 6 in der Lutherbibel
und er hat zu mir gesagt: Dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen; denn ich habe ihn mir erwählt zum Sohn, und ich will sein Vater sein
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 6 in der Einheitsübersetzung
Er sprach zu mir: Dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Höfe bauen; denn ihn habe ich mir zum Sohn erwählt und ich werde ihm Vater sein.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 28 6 in der Elberfelder Bibel
Und er sprach zu mir: Dein Sohn Salomo, er soll mein Haus und meine Höfe bauen! Denn ich habe ihn mir zum Sohn erwählt, und ich will ihm Vater sein.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 28 6 in der Neue Genfer Übersetzung
Gott hat zu mir gesagt: ›Dein Sohn Salomo ist derjenige, der den Tempel mit seinen Vorhöfen für mich bauen wird. Ich habe ihn erwählt: Er soll mein Sohn sein, und ich will sein Vater sein.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 6 in der Schlachter 2000
Und er hat zu mir gesagt: Dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen; denn ihn habe ich mir zum Sohn erwählt, und ich will sein Vater sein.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 28 6 in der New International Version
He said to me, “Solomon your son is the one who will build my house and my courts, for I have chosen him to be my son, and I will be his father.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 28 6 in der Hoffnung für Alle
Gott sprach zu mir: ›Dein Sohn Salomo soll mir einen Tempel mit Vorhöfen bauen. Denn ich habe ihn als meinen Sohn erwählt und will für ihn wie ein Vater sein.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.