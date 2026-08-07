1. Chronik 28,7- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 28 7 in der Gute Nachricht Bibel
Ich will seiner Herrschaft für immer Bestand geben, wenn er sich auch künftig so entschieden an meine Gebote und Rechtsordnungen hält, wie er es jetzt tut.‹
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 7 in der Lutherbibel
und will sein Königtum bestätigen ewiglich, wenn er daran festhält, zu tun nach meinen Geboten und Rechten, wie es heute geschieht.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 7 in der Einheitsübersetzung
Ich will seinem Königtum ewigen Bestand verleihen, wenn er mannhaft meine Gebote und Rechtsentscheide befolgt, wie es heute der Fall ist.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 28 7 in der Elberfelder Bibel
Und ich werde seine Königsherrschaft bestätigen für ewig, wenn er daran festhalten wird, meine Gebote und meine Rechtsbestimmungen zu tun, wie es heute {der Fall} ist.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 28 7 in der Neue Genfer Übersetzung
Ich werde seiner Königsherrschaft ewigen Bestand verleihen – vorausgesetzt, er hält sich weiterhin so entschlossen an meine Gebote und Rechtsbestimmungen, wie er es jetzt tut.‹
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 7 in der Schlachter 2000
Und ich will sein Königreich auf ewig gründen, wenn er fest dabeibleibt, meine Gebote und Rechte zu halten, wie es heute geschieht.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 28 7 in der New International Version
I will establish his kingdom for ever if he is unswerving in carrying out my commands and laws, as is being done at this time.”
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 28 7 in der Hoffnung für Alle
Ich werde seinem Königtum für alle Zeiten Bestand geben, wenn er wie bisher meine Weisungen und Gebote befolgt.‹
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.