1. Chronik 28,8- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 28 8 in der Gute Nachricht Bibel
Ich ermahne euch nun vor den Augen von ganz Israel, der Gemeinde des HERRN, und vor den Ohren unseres Gottes: Achtet auf alle Gebote des HERRN, eures Gottes, und befolgt sie gewissenhaft! Dann werdet ihr im Besitz dieses schönen Landes bleiben und ihr könnt es euren Nachkommen für alle Zeiten weitervererben.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 8 in der Lutherbibel
Nun denn – vor den Augen ganz Israels, der Gemeinde des HERRN, und vor den Ohren unseres Gottes –: Haltet und sucht alle Gebote des HERRN, eures Gottes, damit ihr das gute Land besitzt und es vererbt euren Kindern nach euch ewiglich!
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 8 in der Einheitsübersetzung
Und nun ermahne ich euch vor den Augen ganz Israels, der Versammlung des HERRN, und vor den Ohren unseres Gottes: Bewahrt alle Gebote des HERRN, eures Gottes, und befolgt sie, damit ihr im Besitz des prächtigen Landes bleibt und es für immer auf eure Söhne nach euch vererben könnt!
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 28 8 in der Elberfelder Bibel
Und nun, vor den Augen von ganz Israel, der Versammlung des Herrn, und vor den Ohren unseres Gottes: Beachtet und sucht alle Gebote des Herrn, eures Gottes, damit ihr dieses gute Land besitzt und es euren Söhnen nach euch vererbt für ewig.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 28 8 in der Neue Genfer Übersetzung
So ´ermahne ich euch` nun vor ganz Israel – vor dieser heiligen Versammlung des HERRN – und vor den Ohren unseres Gottes: Beachtet ´auch ihr` alle Gebote des HERRN, eures Gottes, und haltet sie gewissenhaft! Dann wird dieses gute Land in eurem Besitz bleiben und ihr könnt es euren Nachkommen für alle Zeiten weitervererben.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 28 8 in der Schlachter 2000
Nun denn, vor dem ganzen Israel, vor der Gemeinde des HERRN und vor den Ohren unseres Gottes [ermahne ich euch]: Befolgt und erforscht alle Gebote des HERRN, eures Gottes, damit ihr im Besitz des guten Landes bleibt und es euren Kindern nach euch auf ewig vererbt!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 28 8 in der New International Version
‘So now I charge you in the sight of all Israel and of the assembly of the LORD, and in the hearing of our God: be careful to follow all the commands of the LORD your God, that you may possess this good land and pass it on as an inheritance to your descendants for ever.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 28 8 in der Hoffnung für Alle
So bitte ich euch nun vor ganz Israel, der Gemeinde des HERRN, und vor unserem Gott, der uns zuhört: Befolgt alle Gebote des HERRN, eures Gottes, und haltet euch stets an sie! Dann gehört dieses gute Land auch in Zukunft euch, und ihr könnt es euren Nachkommen für alle Zeiten vererben.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.