So ´ermahne ich euch` nun vor ganz Israel – vor dieser heiligen Versammlung des HERRN – und vor den Ohren unseres Gottes: Beachtet ´auch ihr` alle Gebote des HERRN, eures Gottes, und haltet sie gewissenhaft! Dann wird dieses gute Land in eurem Besitz bleiben und ihr könnt es euren Nachkommen für alle Zeiten weitervererben.