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1. Chronik 4,20

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 4 20 in der Gute Nachricht Bibel

Die Söhne Schimons waren: Amnon, Rinna, Ben-Hanan und Tilon. Der Sohn von Jischi war Sohet. Auch dieser hatte einen Sohn.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 4 20 in der Lutherbibel

Die Söhne Schimons waren: Amnon und Rinna, Ben-Hanan und Tilon. Die Söhne Jischis waren: Sohet und Ben-Sohet.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 4 20 in der Einheitsübersetzung

Die Söhne Schimons waren: Amnon, Rinna, Ben-Hanan und Tilon. Die Söhne Jischis waren Sohet und Ben-Sohet.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 4 20 in der Elberfelder Bibel

Und die Söhne Schimons: Amnon und Rinna, Ben-Hanan und Tilon. – Und die Söhne Jischis: Sohet und Ben-Sohet. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 4 20 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Söhne Schimons waren: Amnon, Rinna, Ben-Hanan und Tilon. Der Sohn Jischis hieß Sohet. Auch dieser hatte einen Sohn.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 4 20 in der Schlachter 2000

Und die Söhne Simons: Amnon und Rinna, Ben-Hanan und Tilon. Und die Söhne Jischis: Sochet und Ben-Sochet.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 4 20 in der New International Version

The sons of Shimon: Amnon, Rinnah, Ben-Hanan and Tilon. The descendants of Ishi: Zoheth and Ben-Zoheth.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 4 20 in der Hoffnung für Alle

Die Söhne von Schimon waren Amnon und Rinna, Ben-Hanan und Tilon. Die Söhne von Jischi hießen: Sohet und Ben-Sohet.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-4/vers-20 [gedruckt am 10.08.2026]