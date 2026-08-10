1. Chronik 4,20- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 4 20 in der Gute Nachricht Bibel
Die Söhne Schimons waren: Amnon, Rinna, Ben-Hanan und Tilon. Der Sohn von Jischi war Sohet. Auch dieser hatte einen Sohn.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 4 20 in der Lutherbibel
Die Söhne Schimons waren: Amnon und Rinna, Ben-Hanan und Tilon. Die Söhne Jischis waren: Sohet und Ben-Sohet.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 4 20 in der Einheitsübersetzung
Die Söhne Schimons waren: Amnon, Rinna, Ben-Hanan und Tilon. Die Söhne Jischis waren Sohet und Ben-Sohet.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 4 20 in der Elberfelder Bibel
Und die Söhne Schimons: Amnon und Rinna, Ben-Hanan und Tilon. – Und die Söhne Jischis: Sohet und Ben-Sohet. –
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 4 20 in der Neue Genfer Übersetzung
Die Söhne Schimons waren: Amnon, Rinna, Ben-Hanan und Tilon. Der Sohn Jischis hieß Sohet. Auch dieser hatte einen Sohn.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 4 20 in der Schlachter 2000
Und die Söhne Simons: Amnon und Rinna, Ben-Hanan und Tilon. Und die Söhne Jischis: Sochet und Ben-Sochet.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 4 20 in der New International Version
The sons of Shimon: Amnon, Rinnah, Ben-Hanan and Tilon. The descendants of Ishi: Zoheth and Ben-Zoheth.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 4 20 in der Hoffnung für Alle
Die Söhne von Schimon waren Amnon und Rinna, Ben-Hanan und Tilon. Die Söhne von Jischi hießen: Sohet und Ben-Sohet.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.