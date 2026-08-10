1. Chronik 6,16- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 6 16 in der Gute Nachricht Bibel
Ein Teil der Nachkommen von Levi erhielt von David den Auftrag, den Chorgesang im Heiligtum des HERRN zu übernehmen, nachdem die Bundeslade dort ihren festen Platz gefunden hatte.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 6 16 in der Lutherbibel
Dies sind aber die, welche David bestellte, um im Hause des HERRN zu singen, als die Lade zur Ruhe gekommen war,
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 6 16 in der Einheitsübersetzung
Diese sind es, die David zur Pflege des Gesangs im Haus des HERRN bestellte, nachdem die Lade eine bleibende Stätte gefunden hatte.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 6 16 in der Elberfelder Bibel
Und diese sind es, die David zur Leitung des Gesanges im Haus des Herrn anstellte, nachdem die Lade einen Ruheplatz {gefunden hatte}.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 6 16 in der Neue Genfer Übersetzung
Folgende ´drei` Leviten wurden von David beauftragt, den Gesang am Heiligtum des HERRN zu leiten, nachdem die Bundeslade dort ihren festen Platz gefunden hatte.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 6 16 in der Schlachter 2000
Und diese sind es, die David für den Gesang im Haus des HERRN bestimmte, seitdem die Lade einen Ruheplatz hatte.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 6 16 in der New International Version
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 6 16 in der Hoffnung für Alle
Nachdem König David die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hatte, suchte er einige Leviten aus, die den Gesang am Heiligtum des HERRN leiten sollten.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.