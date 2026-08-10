1. Chronik 6,17- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 6 17 in der Gute Nachricht Bibel
Sie versahen diesen Dienst vor der heiligen Zeltwohnung, bis Salomo das Haus des HERRN in Jerusalem gebaut hatte. Sie richteten sich dabei genau nach den Anweisungen.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 6 17 in der Lutherbibel
und sie dienten vor der Wohnung der Stiftshütte mit Singen, bis Salomo das Haus des HERRN baute zu Jerusalem, und taten ihren Dienst nach ihrer Ordnung.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 6 17 in der Einheitsübersetzung
Sie versahen ihren Dienst als Sänger vor der Wohnung des Offenbarungszeltes, bis Salomo das Haus des HERRN in Jerusalem baute. Ihrer Rangordnung gemäß standen sie in ihrem Dienst.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 6 17 in der Elberfelder Bibel
Sie versahen den Dienst vor der Wohnung des Zeltes der Begegnung beim Gesang, bis Salomo das Haus des Herrn in Jerusalem gebaut hatte. Und sie standen nach ihrer Vorschrift ihrem Dienst vor.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 6 17 in der Neue Genfer Übersetzung
Sie versahen ihren Dienst zunächst am Zelt der Begegnung und setzten ihn später am Tempel fort, den Salomo baute. Stets hielten sie sich genau an die Anweisungen.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 6 17 in der Schlachter 2000
Und sie dienten mit Singen vor der Wohnung der Stiftshütte, bis Salomo das Haus des HERRN in Jerusalem gebaut hatte, und sie standen nach ihrer Ordnung ihrem Dienst vor.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 6 17 in der New International Version
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 6 17 in der Hoffnung für Alle
Bevor Salomo den Tempel in Jerusalem baute, versahen sie ihren Dienst vor dem heiligen Zelt. Dabei hielten sie sich genau an ihre Anweisungen.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.