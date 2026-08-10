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1. Chronik 6,33

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 6 33 in der Gute Nachricht Bibel

Die anderen Leviten, ihre Brüder, hatten den Dienst an der Wohnung, dem Haus Gottes, zu verrichten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 33 in der Lutherbibel

Ihre Brüder aber, die Leviten, waren bestellt zu allem Dienst an der Wohnung des Hauses Gottes.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 33 in der Einheitsübersetzung

Ihre Brüder, die Leviten, waren für den gesamten Dienst an der Wohnung des Hauses Gottes bestimmt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 6 33 in der Elberfelder Bibel

Und ihre Brüder, die Leviten, waren für den gesamten Dienst {an} der Wohnung des Hauses Gottes gegeben.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 6 33 in der Neue Genfer Übersetzung

Alle anderen Leviten verrichteten die übrigen Dienste an Gottes ´heiliger` Wohnung.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 33 in der Schlachter 2000

Und ihre Brüder, die Leviten, waren für den gesamten Dienst der Wohnung des Hauses Gottes gegeben worden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 6 33 in der New International Version

Here are the men who served together with their sons: from the Kohathites: Heman, the musician, the son of Joel, the son of Samuel,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 6 33 in der Hoffnung für Alle

Alle anderen Leviten versahen den übrigen Dienst am Heiligtum Gottes.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-6/vers-33 [gedruckt am 10.08.2026]