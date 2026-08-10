1. Chronik 6,34- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 6 34 in der Gute Nachricht Bibel
Der Priesterdienst aber war den Nachkommen Aarons vorbehalten. Diese verbrannten die Opfer auf dem Brandopferaltar und den Weihrauch auf dem Räucheraltar. Sie allein durften mit den heiligsten Dingen umgehen und Sühnehandlungen für die Israeliten vollziehen, genau wie es Mose, der Bevollmächtigte Gottes, festgelegt hatte.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 6 34 in der Lutherbibel
Aaron dagegen und seine Söhne waren verordnet zum Dienst am Brandopferaltar und am Räucheraltar und zu allem Dienst im Allerheiligsten und Sühne zu schaffen für Israel, wie Mose, der Knecht Gottes, geboten hatte.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 6 34 in der Einheitsübersetzung
Aaron aber und seine Söhne räucherten auf dem Brandopferaltar und dem Räucheraltar. Sie besorgten jeden Dienst am Allerheiligsten und wirkten Versöhnung für Israel, genau wie Mose, der Knecht Gottes, angeordnet hatte.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 6 34 in der Elberfelder Bibel
Und Aaron und seine Söhne brachten auf dem Brandopferaltar und auf dem Rauchopferaltar Rauchopfer dar, {sie waren verantwortlich} für alle Arbeit am Allerheiligsten und {dazu} , Sühnung zu erwirken für Israel, nach allem, was Mose, der Knecht Gottes, geboten hatte.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 6 34 in der Neue Genfer Übersetzung
´Als Priester dienten` Aaron und seine Nachkommen. Sie brachten die Opfer auf dem Brandopferaltar dar, verbrannten den Weihrauch auf dem Räucheraltar, versahen den Dienst im Allerheiligsten und erwirkten Versöhnung für das Volk Israel. So hatte Mose, der Diener des HERRN, es festgelegt.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 6 34 in der Schlachter 2000
Und Aaron und seine Söhne opferten auf dem Brandopferaltar und auf dem Räucheraltar, gemäß allem Dienst des Allerheiligsten, und um für Israel Sühnung zu erwirken, ganz so, wie es Mose, der Knecht Gottes, geboten hatte.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 6 34 in der New International Version
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 6 34 in der Hoffnung für Alle
Aber nur Aaron und seine Nachkommen brachten die Brandopfer dar und verbrannten Weihrauch auf dem Räucheropferaltar. Sie waren für alle Dienste im Allerheiligsten verantwortlich. Ihre Aufgabe war es, für die Sünden des Volkes Israel zu opfern und bei Gott um Vergebung zu bitten. Sie mussten sich genau an die Vorschriften halten, die Mose, der Diener Gottes, ihnen für ihren Dienst gegeben hatte.
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