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1. Chronik 6,5

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 6 5 in der Gute Nachricht Bibel

Die Gruppe Gerschon: Auf Gerschon folgten in absteigender Linie Libni, Jahat, Simma,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 5 in der Lutherbibel

Gerschoms Sohn war Libni, dessen Sohn war Jahat, dessen Sohn war Simma.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 5 in der Einheitsübersetzung

Der Sohn Gerschons war Libni, dessen Sohn Jahat, dessen Sohn Simma,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 6 5 in der Elberfelder Bibel

Von Gerschon: dessen Sohn Libni, dessen Sohn Jahat, dessen Sohn Simma,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 6 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Von Gerschon stammten in absteigender Linie ab: Libni, Jahat, Simma,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 5 in der Schlachter 2000

von Gersom: sein Sohn Libni, dessen Sohn Jachat, dessen Sohn Simma,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 6 5 in der New International Version

Abishua the father of Bukki, Bukki the father of Uzzi,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 6 5 in der Hoffnung für Alle

Von Gerschon stammten in direkter Linie ab: Libni, Jahat, Simma,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-6/vers-5 [gedruckt am 10.08.2026]