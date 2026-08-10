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1. Chronik 6,6

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 6 6 in der Gute Nachricht Bibel

Joach, Iddo, Serach und Jeotrai.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 6 in der Lutherbibel

Dessen Sohn war Joach, dessen Sohn war Iddo, dessen Sohn war Serach, dessen Sohn war Jeotrai.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 6 in der Einheitsübersetzung

dessen Sohn Joach, dessen Sohn Iddo, dessen Sohn Serach und dessen Sohn Jeotrai.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 6 6 in der Elberfelder Bibel

dessen Sohn Joach, dessen Sohn Iddo, dessen Sohn Serach, dessen Sohn Jeotrai. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 6 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Joach, Iddo, Serach und Jeotrai.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 6 in der Schlachter 2000

dessen Sohn Joach, dessen Sohn Iddo, dessen Sohn Serach, dessen Sohn Jeatrai.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 6 6 in der New International Version

Uzzi the father of Zerahiah, Zerahiah the father of Meraioth,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 6 6 in der Hoffnung für Alle

Joach, Iddo, Serach und Jeotrai.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-6/vers-6 [gedruckt am 10.08.2026]