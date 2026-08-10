Die anderen Sippen der Nachkommen Kehats erhielten folgende Städte mit dem dazugehörenden Weideland: im Stammesgebiet von Efraïm: die Asylstadt Sichem im Bergland Efraïm, weiter Geser, Kibzajim, Bet-Horon, Ajalon und Gat-Rimmon; im Stammesgebiet von West-Manasse: Aner und Jibleam.