1. Chronik 6,55- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 6 51-55 in der Gute Nachricht Bibel
Die anderen Sippen der Nachkommen Kehats erhielten folgende Städte mit dem dazugehörenden Weideland: im Stammesgebiet von Efraïm: die Asylstadt Sichem im Bergland Efraïm, weiter Geser, Kibzajim, Bet-Horon, Ajalon und Gat-Rimmon; im Stammesgebiet von West-Manasse: Aner und Jibleam.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 6 55 in der Lutherbibel
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 6 55 in der Einheitsübersetzung
vom halben Stamm Manasse: Aner mit seinen Weideflächen und Jibleam mit seinen Weideflächen. Diese gaben sie den Sippen der übrigen Kehatiter.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 6 55 in der Elberfelder Bibel
Und von der Hälfte des Stammes Manasse: Aner und seine Weidegebiete und Bileam und seine Weidegebiete – dem Geschlecht der übrigen Söhne Kehats.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 6 55 in der Neue Genfer Übersetzung
außerdem im westlichen Stammesgebiet von Manasse die Städte Aner und Jibleam. Zu all diesen Städten gehörte auch das Weideland, das daran angrenzte. Das alles teilte man den Familien der Sippe Kehat zu, die nicht zu den Nachkommen Aarons gehörten.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 6 55 in der Schlachter 2000
und vom halben Stamm Manasse Aner und seine Weideplätze, und Bileam und seine Weideplätze — dem Geschlecht der übrigen Nachkommen Kahats.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 6 55 in der New International Version
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 6 55 in der Hoffnung für Alle
Außerdem erhielten die Kehatiter noch die Städte Aner und Bileam mit ihren Weideflächen aus dem Gebiet des halben Stammes Manasse.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.