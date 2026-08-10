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1. Chronik 6,65

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 6 62-66 in der Gute Nachricht Bibel

Die Nachkommen von Merari schließlich bekamen folgende Städte mit dem dazugehörenden Weideland: im Stammesgebiet von Sebulon: Rimmon und Tabor; auf der Ostseite des Jordans im Stammesgebiet von Ruben: die Stadt Bezer, die gegenüber von Jericho in der Steppe liegt, dazu Jahaz, Kedemot und Mefaat; im Stammesgebiet von Gad: Ramot in Gilead, Mahanajim, Heschbon und Jaser.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 65 in der Lutherbibel

aus dem Stamm Gad: Ramot in Gilead, Mahanajim,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 65 in der Einheitsübersetzung

vom Stamm Gad: Ramot in Gilead mit seinen Weideflächen, Mahanajim mit seinen Weideflächen,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 6 65 in der Elberfelder Bibel

und vom Stamm Gad: Ramot in Gilead und seine Weidegebiete und Mahanajim und seine Weidegebiete

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 6 65 in der Neue Genfer Übersetzung

im Stammesgebiet von Gad die Städte Ramot in Gilead, Mahanajim,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 6 65 in der Schlachter 2000

und vom Stamm Gad: Ramot in Gilead und seine Weideplätze, und Mahanajim und seine Weideplätze,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 6 65 in der New International Version

From the tribes of Judah, Simeon and Benjamin they allotted the previously named towns.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 6 65 in der Hoffnung für Alle

im Gebiet von Gad Ramot in Gilead, Mahanajim,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-6/vers-65 [gedruckt am 10.08.2026]