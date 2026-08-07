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1. Chronik 7,22

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 7 22 in der Gute Nachricht Bibel

Ihr Vater Efraïm trauerte lange Zeit um sie, und seine Verwandten kamen zu ihm, um ihn zu trösten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 22 in der Lutherbibel

Und ihr Vater Ephraim trug Leid lange Zeit, und seine Brüder kamen, ihn zu trösten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 22 in der Einheitsübersetzung

Darüber trauerte ihr Vater Efraim lange Zeit und seine Brüder kamen, ihn zu trösten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 7 22 in der Elberfelder Bibel

Und ihr Vater Ephraim trauerte viele Tage; und seine Brüder kamen, um ihn zu trösten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 7 22 in der Neue Genfer Übersetzung

Ihr Vater Efraim trauerte lange Zeit um sie, und seine Brüder kamen, um ihn zu trösten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 7 22 in der Schlachter 2000

Und Ephraim, ihr Vater, trauerte lange Zeit, und seine Brüder kamen, um ihn zu trösten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 7 22 in der New International Version

Their father Ephraim mourned for them many days, and his relatives came to comfort him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 7 22 in der Hoffnung für Alle

Ihr Vater Ephraim trauerte lange Zeit um sie. Seine Brüder kamen zu ihm und versuchten, ihn zu trösten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-7/vers-22 [gedruckt am 07.08.2026]