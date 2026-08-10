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1. Chronik 9,3

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 9 3 in der Gute Nachricht Bibel

Damals ließen sich in Jerusalem folgende Leute aus den Stämmen Juda, Benjamin, Efraïm und Manasse nieder:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 9 3 in der Lutherbibel

Und in Jerusalem wohnten einige der Söhne Juda, einige der Söhne Benjamin, einige der Söhne Ephraim und Manasse:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 9 3 in der Einheitsübersetzung

In Jerusalem wohnten von den Angehörigen Judas, Benjamins, Efraims und Manasses folgende:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 9 3 in der Elberfelder Bibel

Und in Jerusalem wohnten {einige} von den Söhnen Juda und von den Söhnen Benjamin und von den Söhnen Ephraim und Manasse:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 9 3 in der Neue Genfer Übersetzung

In Jerusalem ließen sich ´folgende` Angehörige der Stämme Juda, Benjamin, Efraim und Manasse nieder:

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 9 3 in der Schlachter 2000

Und in Jerusalem wohnten von den Kindern Judas und von den Kindern Benjamins und von den Kindern Ephraims und Manasses:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 9 3 in der New International Version

Those from Judah, from Benjamin, and from Ephraim and Manasseh who lived in Jerusalem were:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 9 3 in der Hoffnung für Alle

In Jerusalem ließen sich Angehörige der Stämme Juda, Benjamin, Ephraim und Manasse nieder.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-9/vers-3 [gedruckt am 10.08.2026]