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  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 9
  5. Vers 34

1. Chronik 9,34

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 9 34 in der Gute Nachricht Bibel

Alle die genannten Sippenoberhäupter, die nach ihrer Abstammung zu den Leviten gehörten, wohnten damals in Jerusalem.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 9 34 in der Lutherbibel

Das sind die Häupter der Sippen unter den Leviten nach ihren Geschlechtern. Diese wohnten in Jerusalem.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 9 34 in der Einheitsübersetzung

Das waren die Häupter der Großfamilien der Leviten nach ihrer Geschlechterfolge, die Häupter. Sie wohnten in Jerusalem.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 9 34 in der Elberfelder Bibel

Das waren die Familienoberhäupter der Leviten nach ihrer Generationenfolge, die Oberhäupter; diese wohnten in Jerusalem.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 9 34 in der Neue Genfer Übersetzung

Alle hier aufgeführten Männer waren als Oberhäupter levitischer Familien in den Geschlechtsregistern ´des Stammes Levi` eingetragen und wohnten in Jerusalem.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 9 34 in der Schlachter 2000

Das sind die Stammhäupter der Leviten nach ihren Geschlechtern, die Oberhäupter; diese wohnten in Jerusalem.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 9 34 in der New International Version

All these were heads of Levite families, chiefs as listed in their genealogy, and they lived in Jerusalem.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 9 34 in der Hoffnung für Alle

Alle genannten Sippenoberhäupter der Leviten waren in den Geschlechtsregistern aufgeführt. Sie wohnten in Jerusalem.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-9/vers-34 [gedruckt am 10.08.2026]