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1. Könige 22,37

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Kön 22 37 in der Gute Nachricht Bibel

Der König ist tot!« Sie brachten ihn nach Samaria und bestatteten ihn dort.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 22 37 in der Lutherbibel

denn der König ist tot! Und sie gingen nach Samaria und begruben den König zu Samaria.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 22 37 in der Einheitsübersetzung

So starb der König; man brachte ihn nach Samaria und begrub ihn dort.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Kön 22 37 in der Elberfelder Bibel

So starb der König und kam nach Samaria. Und man begrub den König in Samaria.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Kön 22 37 in der Neue Genfer Übersetzung

So starb König Ahab. Man brachte ihn nach Samaria und begrub ihn dort.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Kön 22 37 in der Schlachter 2000

Und so starb der König; und er kam nach Samaria, und man begrub den König in Samaria.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Kön 22 37 in der New International Version

So the king died and was brought to Samaria, and they buried him there.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Kön 22 37 in der Hoffnung für Alle

Der tote König wurde nach Samaria gebracht und dort begraben.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Könige 22:37

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-kon/kapitel-22/vers-37 [gedruckt am 07.08.2026]