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  3. 1. Makkabäer
  4. Kapitel 9
  5. Vers 52

1. Makkabäer 9,52

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Makkabäer ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Makk 9 52 in der Gute Nachricht Bibel

Auch die Befestigungsanlagen von Bet-Zur und Geser und die Festung in Jerusalem wurden ausgebaut; sie erhielten ebenfalls Besatzungen und wurden mit Lebensmittelvorräten versehen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 9 52 in der Lutherbibel

Ebenso ließ er Bet-Zur, Geser und die Burg von Jerusalem befestigen, und er verlegte auch dorthin Kriegsvolk und versorgte es mit Nahrung.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Makk 9 52 in der Einheitsübersetzung

Auch in den Städten Bet-Zur und Geser und an der Burg von Jerusalem ließ er Befestigungsarbeiten ausführen und Truppen und Vorräte an Nahrungsmitteln hineinbringen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-makk/kapitel-9/vers-52 [gedruckt am 13.08.2026]