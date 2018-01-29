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1. Samuel 18,29

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Sam 18 29 in der Gute Nachricht Bibel

Deshalb fürchtete er sich noch mehr vor David und wurde zu seinem unversöhnlichen Feind.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 29 in der Lutherbibel

da fürchtete sich Saul noch mehr vor David und wurde sein Feind sein Leben lang.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 29 in der Einheitsübersetzung

fürchtete er sich noch mehr vor David. So wurde Saul für alle Zeit zum Feind Davids.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Sam 18 29 in der Elberfelder Bibel

Da fürchtete Saul sich noch mehr vor David. Und Saul wurde für immer Davids Feind.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Sam 18 29 in der Neue Genfer Übersetzung

Darum fürchtete er sich noch mehr vor David und wurde von da an zu seinem erbitterten Feind.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Sam 18 29 in der Schlachter 2000

Da fürchtete sich Saul noch mehr vor David. Und Saul wurde Davids Feind sein Leben lang.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Sam 18 29 in der New International Version

Saul became still more afraid of him, and he remained his enemy for the rest of his days.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Sam 18 29 in der Hoffnung für Alle

Darum fürchtete er sich immer mehr vor David und sah in ihm von da an seinen erbittertsten Feind.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-sam/kapitel-18/vers-29 [gedruckt am 07.08.2026]