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1. Timotheus 5,19

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Timotheus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Tim 5 19 in der Gute Nachricht Bibel

Eine Klage gegen einen Ältesten höre nur an, wenn sie von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Tim 5 19 in der Lutherbibel

Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an ohne zwei oder drei Zeugen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Tim 5 19 in der Einheitsübersetzung

Nimm gegen einen Ältesten keine Klage an, außer wenn zwei oder drei Zeugen sie bekräftigen!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Tim 5 19 in der Elberfelder Bibel

Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an außer bei zwei oder drei Zeugen!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Tim 5 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Weise jede Anschuldigung gegen einen Ältesten zurück, es sei denn, zwei oder drei Zeugen bestätigen die Richtigkeit der Anklage.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Tim 5 19 in der Schlachter 2000

Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Tim 5 19 in der New International Version

Do not entertain an accusation against an elder unless it is brought by two or three witnesses.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Tim 5 19 in der Hoffnung für Alle

Nimm eine Klage gegen einen Gemeindeleiter nur an, wenn mindestens zwei oder drei Zeugen sie bestätigen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Timotheus 5:19

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-tim/kapitel-5/vers-19 [gedruckt am 10.08.2026]