Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sagte: Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte {im Kampf} zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Hilf uns, Herr, unser Gott! Denn wir stützen uns auf dich, und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist der Herr, unser Gott! Kein Mensch kann etwas gegen dich {ausrichten}.