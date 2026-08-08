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2. Chronik 6,1

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Chr 6 1 in der Gute Nachricht Bibel

Da betete Salomo: » HERR, du hast gesagt: ›Ich wohne im Wolkendunkel.‹

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 6 1 in der Lutherbibel

Da sprach Salomo: Der HERR hat gesagt, er wolle im Dunkel wohnen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 6 1 in der Einheitsübersetzung

Damals sagte Salomo: Der HERR sprach, er wolle im Dunkel wohnen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Chr 6 1 in der Elberfelder Bibel

Damals sprach Salomo: Der Herr hat gesagt, dass er im Dunkel wohnen will.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Chr 6 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Salomo betete: » HERR, du hast gesagt, dass du im Wolkendunkel wohnen willst.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 6 1 in der Schlachter 2000

Damals sprach Salomo: Der HERR hat gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Chr 6 1 in der New International Version

Then Solomon said, ‘The LORD has said that he would dwell in a dark cloud;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Chr 6 1 in der Hoffnung für Alle

Salomo betete: »Du, HERR, hast gesagt, dass du im Dunkel einer Wolke wohnst.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-chr/kapitel-6/vers-1 [gedruckt am 08.08.2026]