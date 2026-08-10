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Zu 2. Chronik 8 Vers 2

2. Chronik 8,1

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Chr 8 1 in der Gute Nachricht Bibel

Zwanzig Jahre lang baute Salomo am Tempel des HERRN und an seinem eigenen Palast.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 8 1 in der Lutherbibel

Und nach zwanzig Jahren, in denen Salomo des HERRN Haus und sein Haus gebaut hatte –

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 8 1 in der Einheitsübersetzung

Nach Ablauf von zwanzig Jahren, in denen Salomo das Haus des HERRN und seinen Palast gebaut hatte,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Chr 8 1 in der Elberfelder Bibel

Und es geschah am Ende der zwanzig Jahre, in denen Salomo das Haus des Herrn und sein {eigenes} Haus gebaut hatte,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Chr 8 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Salomo hatte zwanzig Jahre lang am Tempel des HERRN und an seinem eigenen Palast gebaut.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Chr 8 1 in der Schlachter 2000

Und es geschah, als die 20 Jahre verflossen waren, in denen Salomo das Haus des HERRN und sein eigenes Haus gebaut hatte,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Chr 8 1 in der New International Version

At the end of twenty years, during which Solomon built the temple of the LORD and his own palace,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Chr 8 1 in der Hoffnung für Alle

Zwanzig Jahre dauerte es, bis der Tempel des HERRN und der Königspalast fertig waren.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-chr/kapitel-8/vers-1 [gedruckt am 10.08.2026]