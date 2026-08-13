2. Chronik 8,12- alle Übersetzungen
Das Buch 2. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
2 Chr 8 12 in der Gute Nachricht Bibel
Nachdem der Tempel vollendet war, brachte Salomo auf dem Altar vor der Vorhalle dem HERRN regelmäßig Brandopfer dar,
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Chr 8 12 in der Lutherbibel
Von da an opferte Salomo dem HERRN Brandopfer auf dem Altar des HERRN, den er gebaut hatte vor der Vorhalle,
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Chr 8 12 in der Einheitsübersetzung
Damals brachte Salomo auf dem Altar, den er vor der Halle für den HERRN erbaut hatte, Brandopfer dar.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
2 Chr 8 12 in der Elberfelder Bibel
Damals opferte Salomo dem Herrn Brandopfer auf dem Altar des Herrn, den er vor der Vorhalle gebaut hatte,
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
2 Chr 8 12 in der Neue Genfer Übersetzung
Nach der Einweihung des Tempels ließ Salomo auf dem Altar des HERRN vor der Eingangshalle die ´regelmäßigen` Brandopfer darbringen,
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2 Chr 8 12 in der Schlachter 2000
Von da an opferte Salomo dem HERRN Brandopfer auf dem Altar des HERRN, den er vor der Halle gebaut hatte,
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
2 Chr 8 12 in der New International Version
On the altar of the LORD that he had built in front of the portico, Solomon sacrificed burnt offerings to the LORD,
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
2 Chr 8 12 in der Hoffnung für Alle
Nachdem Salomo den Bau des Tempels vollendet hatte, ließ er auf dem Altar des HERRN vor der Vorhalle täglich Opfer darbringen,
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.