Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 2. Könige
  4. Kapitel 5
  5. Vers 4

2. Könige 5,4

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Könige ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Kön 5 4 in der Gute Nachricht Bibel

Naaman ging zum König und berichtete ihm, was das Mädchen gesagt hatte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 5 4 in der Lutherbibel

Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 5 4 in der Einheitsübersetzung

Naaman ging zu seinem Herrn und meldete ihm: Das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Kön 5 4 in der Elberfelder Bibel

Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sagte: So und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Kön 5 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Naaman ging zum König und berichtete ihm, was das israelitische Mädchen gesagt hatte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Kön 5 4 in der Schlachter 2000

Da ging Naeman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Kön 5 4 in der New International Version

Naaman went to his master and told him what the girl from Israel had said.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Kön 5 4 in der Hoffnung für Alle

Naaman ging daraufhin zum König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 2. Könige 5:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-kon/kapitel-5/vers-4 [gedruckt am 08.08.2026]