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2. Samuel 22,27

- alle Übersetzungen

Das Buch 2. Samuel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

2 Sam 22 27 in der Gute Nachricht Bibel

den Reinen zeigst du dich in reiner Klarheit; doch den Falschen begegnest du als Gegner.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 22 27 in der Lutherbibel

gegen die Reinen bist du rein, und gegen die Verkehrten bist du verkehrt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 22 27 in der Einheitsübersetzung

Gegen den Reinen zeigst du dich rein, / doch falsch gegen den Falschen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

2 Sam 22 27 in der Elberfelder Bibel

Mit dem Reinen handelst du rein, mit dem Falschen aber unsinnig.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

2 Sam 22 27 in der Neue Genfer Übersetzung

Dem, der sich rein hält von Schuld, begegnest du aufrichtig. Wer jedoch hinterhältig ist, dem stellst du dich quer.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

2 Sam 22 27 in der Schlachter 2000

gegen den Reinen erzeigst du dich rein, aber dem Hinterlistigen trittst du entgegen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

2 Sam 22 27 in der New International Version

to the pure you show yourself pure, but to the devious you show yourself shrewd.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

2 Sam 22 27 in der Hoffnung für Alle

Wer ein reines Herz hat, kann sich ganz auf dich verlassen, doch falsche Menschen führst du hinters Licht.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/2-sam/kapitel-22/vers-27 [gedruckt am 08.08.2026]