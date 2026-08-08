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Apostelgeschichte 13,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 13 9 in der Gute Nachricht Bibel

Saulus – mit seinem römischen Namen heißt er übrigens Paulus – sah den Magier scharf an; erfüllt vom Heiligen Geist,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 13 9 in der Lutherbibel

Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, sah ihn an

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 13 9 in der Einheitsübersetzung

Aber Saulus, der auch Paulus heißt, blickte ihn, vom Heiligen Geist erfüllt, an

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 13 9 in der Elberfelder Bibel

Saulus aber, der auch Paulus {heißt} , blickte, mit Heiligem Geist erfüllt, fest auf ihn hin

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 13 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Da blickte ihn Saulus – sein römischer Name ist Paulus – durchdringend an. Vom Heiligen Geist erfüllt,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 13 9 in der Schlachter 2000

Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 13 9 in der New International Version

Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elymas and said,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 13 9 in der Hoffnung für Alle

Vom Heiligen Geist erfüllt sah Saulus, der übrigens auch den Namen Paulus trägt, den Zauberer durchdringend an

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 13:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-13/vers-9 [gedruckt am 08.08.2026]