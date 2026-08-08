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Apostelgeschichte 15,26

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 15 26 in der Gute Nachricht Bibel

die im Dienst für Jesus Christus, unseren Herrn, ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 15 26 in der Lutherbibel

Menschen, die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 15 26 in der Einheitsübersetzung

die beide für den Namen Jesu Christi, unseres Herrn, ihr Leben eingesetzt haben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 15 26 in der Elberfelder Bibel

Leuten, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 15 26 in der Neue Genfer Übersetzung

die ihr ganzes Leben in den Dienst von Jesus Christus, unserem Herrn, gestellt haben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 15 26 in der Schlachter 2000

Männern, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 15 26 in der New International Version

men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 15 26 in der Hoffnung für Alle

die ihr Leben für unseren Herrn Jesus Christus eingesetzt haben.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 15:26

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-15/vers-26 [gedruckt am 08.08.2026]