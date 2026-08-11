Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Apostelgeschichte
  4. Kapitel 17
  5. Vers 1
Zu Apostelgeschichte 17 Vers 2

Apostelgeschichte 17,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 17 1 in der Gute Nachricht Bibel

Über Amphipolis und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessalonich. Dort gab es eine jüdische Gemeinde,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 17 1 in der Lutherbibel

Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich; da war eine Synagoge der Juden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 17 1 in der Einheitsübersetzung

Auf dem Weg über Amphipolis und Apollonia kamen sie nach Thessalonich. Dort hatten die Juden eine Synagoge.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 17 1 in der Elberfelder Bibel

Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 17 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Über Amphipolis und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessalonich. Dort gab es eine jüdische Gemeinde.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 17 1 in der Schlachter 2000

Sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 17 1 in der New International Version

When Paul and his companions had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a Jewish synagogue.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 17 1 in der Hoffnung für Alle

Paulus und Silas reisten über Amphipolis und Apollonia nach Thessalonich. In dieser Stadt gab es eine Synagoge.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 17:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-17/vers-1 [gedruckt am 11.08.2026]