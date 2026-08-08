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Apostelgeschichte 26,30

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 26 30 in der Gute Nachricht Bibel

Darauf standen der König, der Statthalter, Berenike und die anderen auf

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 26 30 in der Lutherbibel

Da stand der König auf und der Statthalter und Berenike und die bei ihnen saßen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 26 30 in der Einheitsübersetzung

Da erhoben sich der König und der Statthalter, auch Berenike und alle, die bei ihnen saßen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 26 30 in der Elberfelder Bibel

Und der König stand auf und der Statthalter und Berenike und die mit ihnen dasaßen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 26 30 in der Neue Genfer Übersetzung

Nun erhoben sich der König und der Gouverneur und ebenso Berenike und alle anderen, die an der Zusammenkunft teilgenommen hatten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 26 30 in der Schlachter 2000

Und als er dies gesagt hatte, stand der König auf, ebenso der Statthalter und Bernice und die bei ihnen saßen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 26 30 in der New International Version

The king rose, and with him the governor and Bernice and those sitting with them.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 26 30 in der Hoffnung für Alle

Da erhoben sich der König, der Statthalter, Berenike und alle anderen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 26:30

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-26/vers-30 [gedruckt am 08.08.2026]