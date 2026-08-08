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Apostelgeschichte 7,12

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 7 12 in der Gute Nachricht Bibel

Als Jakob hörte, dass es in Ägypten noch Getreide gab, schickte er seine Söhne, unsere Stammväter, dorthin.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 7 12 in der Lutherbibel

Jakob aber hörte, dass es in Ägypten Getreide gebe, und sandte unsre Väter ein erstes Mal.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 7 12 in der Einheitsübersetzung

Als Jakob hörte, dass es in Ägypten Getreide gab, schickte er unsere Väter ein erstes Mal dorthin.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 7 12 in der Elberfelder Bibel

Als aber Jakob hörte, dass in Ägypten Getreide sei, sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 7 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Als Jakob hörte, dass es in Ägypten noch Getreide gab, schickte er ´seine Söhne, ` unsere Stammväter, dorthin, ein erstes

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 7 12 in der Schlachter 2000

Als aber Jakob hörte, dass Korn in Ägypten zu haben sei, sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 7 12 in der New International Version

When Jacob heard that there was grain in Egypt, he sent our forefathers on their first visit.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 7 12 in der Hoffnung für Alle

Als Jakob erfuhr, dass es in Ägypten noch Getreide gab, schickte er seine Söhne, unsere Stammväter, in dieses Land.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 7:12

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-7/vers-12 [gedruckt am 08.08.2026]