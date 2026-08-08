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Apostelgeschichte 9,28

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 9 28 in der Gute Nachricht Bibel

Von da an ging Saulus bei den Aposteln in Jerusalem aus und ein. Mit ihnen zusammen trat er offen und mutig für Jesus und seinen Namen ein.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 9 28 in der Lutherbibel

Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 9 28 in der Einheitsübersetzung

So ging er bei ihnen in Jerusalem ein und aus, trat freimütig im Namen des Herrn auf

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 9 28 in der Elberfelder Bibel

Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 9 28 in der Neue Genfer Übersetzung

Von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein, und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 9 28 in der Schlachter 2000

Und er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein und verkündigte freimütig im Namen des Herrn Jesus.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 9 28 in der New International Version

So Saul stayed with them and moved about freely in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 9 28 in der Hoffnung für Alle

Nun erst wurde Saulus von der Gemeinde in Jerusalem herzlich aufgenommen. Er ging bei ihnen aus und ein und predigte in der Öffentlichkeit unerschrocken im Namen des Herrn.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 9:28

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-9/vers-28 [gedruckt am 08.08.2026]