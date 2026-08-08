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Apostelgeschichte 9,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Apostelgeschichte ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Apg 9 6 in der Gute Nachricht Bibel

Aber steh auf und geh in die Stadt! Dort wirst du erfahren, was du tun sollst.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 9 6 in der Lutherbibel

Steh auf und geh in die Stadt; da wird man dir sagen, was du tun sollst.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 9 6 in der Einheitsübersetzung

Steh auf und geh in die Stadt; dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Apg 9 6 in der Elberfelder Bibel

Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Apg 9 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt! Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Apg 9 6 in der Schlachter 2000

Da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm: Steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Apg 9 6 in der New International Version

‘Now get up and go into the city, and you will be told what you must do.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Apg 9 6 in der Hoffnung für Alle

»Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Apostelgeschichte 9:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/apg/kapitel-9/vers-6 [gedruckt am 08.08.2026]