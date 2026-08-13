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Epheser 5,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Epheser ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Eph 5 13 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn es aber vom Licht, das ihr ausstrahlt, aufgedeckt wird, kommt es ans Licht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 5 13 in der Lutherbibel

Das alles aber wird offenbar, wenn’s vom Licht aufgedeckt wird;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 5 13 in der Einheitsübersetzung

Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Eph 5 13 in der Elberfelder Bibel

Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Eph 5 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht ´als das` sichtbar, ´was es wirklich ist`.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 5 13 in der Schlachter 2000

Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird; denn alles, was offenbar wird, das ist Licht.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Eph 5 13 in der New International Version

But everything exposed by the light becomes visible – and everything that is illuminated becomes a light.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Eph 5 13 in der Hoffnung für Alle

Doch wenn durch euch das Licht Gottes auf diese Dinge fällt, werden sie erst richtig sichtbar.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Epheser 5:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/eph/kapitel-5/vers-13 [gedruckt am 13.08.2026]