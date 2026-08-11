Ester 2,11- alle Übersetzungen
Das Buch Ester ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Est 2 11 in der Gute Nachricht Bibel
Mordechai ging täglich vor dem Hof des Harems auf und ab, um zu hören, wie es Ester erging und was mit ihr geschah.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Est 2 11 in der Lutherbibel
Und Mordechai ging alle Tage am Hof des Frauenhauses vorbei, um zu erfahren, ob’s Ester gut gehe und was mit ihr geschehen würde.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Est 2 11 in der Einheitsübersetzung
Jeden Tag ging Mordechai zum Hof des Frauenpalastes, um zu erfahren, wie es Ester ging und was mit ihr geschah.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Est 2 11 in der Elberfelder Bibel
Mordechai aber ging Tag für Tag vor dem Hof des Frauenhauses auf und ab, um {etwas über} das Wohlergehen Esters zu erfahren und was mit ihr geschähe.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Est 2 11 in der Neue Genfer Übersetzung
Jeden Tag kam Mordechai zum Harem und ging vor dem Außenhof auf und ab, um zu erfahren, wie es Ester erging und was man mit ihr vorhatte.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Est 2 11 in der Schlachter 2000
Und Mordechai ging alle Tage vor dem Hof am Frauenhaus auf und ab, um zu erfahren, ob es Esther wohlgehe und was mit ihr geschehe.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Est 2 11 in der New International Version
Every day he walked to and fro near the courtyard of the harem to find out how Esther was and what was happening to her.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Est 2 11 in der Hoffnung für Alle
Mordechai kam jeden Tag zum Hof des Harems, um zu erfahren, ob es ihr gut ging und was man mit ihr vorhatte.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.