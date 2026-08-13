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Ester 9,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Ester ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Est 9 7-10 in der Gute Nachricht Bibel

außerdem die zehn Söhne des Judenfeindes Haman, des Sohnes von Hammedata: Parschandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalja, Aridata, Parmaschta, Arisai, Aridai und Wajesata. Doch vergriffen sie sich nicht am Besitz ihrer Feinde.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Est 9 9 in der Lutherbibel

Parmaschta, Arisai, Aridai und Wajesata,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Est 9 9 in der Einheitsübersetzung

Parmaschta, Arisai, Aridai und Wajesata,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Est 9 9 in der Elberfelder Bibel

und Parmaschta und Arisai und Aridai und Wajesata,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Est 9 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Parmaschta, Arisai, Aridai und Wajesata,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Est 9 9 in der Schlachter 2000

Parmasta, Arisai, Aridai und Vajesata,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Est 9 9 in der New International Version

Parmashta, Arisai, Aridai and Vaizatha,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Est 9 7-10 in der Hoffnung für Alle

auch die zehn Söhne des Judenfeindes Haman, des Sohnes von Hammedata. Sie hießen Parschandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalja, Aridata, Parmaschta, Arisai, Aridai und Wajesata. Doch ihren Besitz plünderten die Juden nicht.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Ester 9:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/est/kapitel-9/vers-9 [gedruckt am 13.08.2026]