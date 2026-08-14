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Hebräer 9,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Hebräer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hebr 9 18 in der Gute Nachricht Bibel

So wurde ja auch schon der erste Bund durch Blut in Kraft gesetzt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 9 18 in der Lutherbibel

Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut gestiftet.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 9 18 in der Einheitsübersetzung

Daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut in Kraft gesetzt worden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hebr 9 18 in der Elberfelder Bibel

Daher ist auch der erste {Bund} nicht ohne Blut eingeweiht worden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hebr 9 18 in der Neue Genfer Übersetzung

Aus demselben Grund konnte auch der erste Bund nicht ohne Blut in Kraft treten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 9 18 in der Schlachter 2000

Daher wurde auch der erste [Bund] nicht ohne Blut eingeweiht.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hebr 9 18 in der New International Version

This is why even the first covenant was not put into effect without blood.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hebr 9 18 in der Hoffnung für Alle

So wurde auch schon der alte Bund erst rechtskräftig, nachdem er mit Blut besiegelt war.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hebräer 9:18

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hebr/kapitel-9/vers-18 [gedruckt am 14.08.2026]