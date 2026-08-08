Dein Reichtum, deine Waren, dein Handelsgut, / deine Schiffsleute und deine Seeleute, die Männer, die deine Risse dichten, / die deine Waren eintauschen, alle deine Soldaten auf dir / und in deinem ganzen Aufgebot, / die in deiner Mitte sind, sie fallen in das Herz der Meere / am Tag deines Falles.