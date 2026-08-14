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Hiob (Ijob) 13,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 13 22 in der Gute Nachricht Bibel

Dann klage an und ich will Rede stehen; oder ich frage dich und du gibst Antwort.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 13 22 in der Lutherbibel

dann rufe, ich will dir antworten, oder ich will reden, dann antworte du mir!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 13 22 in der Einheitsübersetzung

Dann ruf und ich will antworten / oder ich will reden und du erwiderst mir!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 13 22 in der Elberfelder Bibel

Dann rufe, und ich will antworten, oder ich will reden, und du erwidere mir!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 13 22 in der Schlachter 2000

Dann rufe du, und ich will antworten, oder ich will reden, und du erwidere mir!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 13 22 in der New International Version

Then summon me and I will answer, or let me speak, and you reply to me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 13 22 in der Hoffnung für Alle

Rede du zuerst, dann werde ich antworten, oder lass mich beginnen, und dann antworte du!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-13/vers-22 [gedruckt am 14.08.2026]