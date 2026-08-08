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Hiob (Ijob) 14,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 14 2 in der Gute Nachricht Bibel

Wie eine Blume blüht er und verwelkt, so wie ein Schatten ist er plötzlich fort.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 14 2 in der Lutherbibel

geht auf wie eine Blume und welkt, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 14 2 in der Einheitsübersetzung

er geht wie die Blume auf und welkt, / flieht wie ein Schatten und bleibt nicht bestehen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 14 2 in der Elberfelder Bibel

Wie eine Blume kommt er hervor und verwelkt; und wie der Schatten flieht er und kann nicht bestehen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 14 2 in der Schlachter 2000

Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt; gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 14 2 in der New International Version

They spring up like flowers and wither away; like fleeting shadows, they do not endure.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 14 2 in der Hoffnung für Alle

Er blüht auf wie eine Blume – und verwelkt; er verschwindet wie ein Schatten – und fort ist er!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 14:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-14/vers-2 [gedruckt am 08.08.2026]