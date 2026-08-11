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Hiob (Ijob) 15,17

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 15 17 in der Gute Nachricht Bibel

Ich will dich unterweisen, hör mir zu! Was ich gesehen habe, sag ich dir.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 15 17 in der Lutherbibel

Ich will dir’s zeigen, höre mir zu, und ich will dir erzählen, was ich gesehen habe,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 15 17 in der Einheitsübersetzung

Verkünden will ich dir, hör mir zu! / Was ich geschaut, will ich erzählen,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 15 17 in der Elberfelder Bibel

Ich will dir verkünden, höre mir zu! Und was ich geschaut habe, will ich erzählen,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 15 17 in der Schlachter 2000

Ich will’s dir mitteilen, höre mir zu; und was ich gesehen habe, will ich erzählen,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 15 17 in der New International Version

‘Listen to me and I will explain to you; let me tell you what I have seen,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 15 17 in der Hoffnung für Alle

Hör mir zu, Hiob! Ich will dir etwas erklären, was ich aus eigener Erfahrung weiß,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 15:17

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-15/vers-17 [gedruckt am 11.08.2026]