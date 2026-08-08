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Hiob (Ijob) 15,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 15 18 in der Gute Nachricht Bibel

Von weisen Leuten hab ich es gelernt und diese hatten es von ihren Vätern.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 15 18 in der Lutherbibel

was die Weisen gesagt und ihre Väter ihnen nicht verborgen haben,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 15 18 in der Einheitsübersetzung

was Weise zu berichten wissen, / was ihre Väter ihnen nicht verhehlten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 15 18 in der Elberfelder Bibel

was die Weisen mitgeteilt und nicht verhehlt haben von ihren Vätern her –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 15 18 in der Schlachter 2000

was Weise verkündeten und nicht verborgen haben von ihren Vätern her,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 15 18 in der New International Version

what the wise have declared, hiding nothing received from their ancestors

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 15 18 in der Hoffnung für Alle

es stimmt auch mit den Worten der alten, weisen Männer überein. Sie wiederum haben es von ihren Vätern gelernt,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 15:18

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-15/vers-18 [gedruckt am 08.08.2026]