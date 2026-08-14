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Hiob (Ijob) 15,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 15 19 in der Gute Nachricht Bibel

Das Land gehörte ihnen noch allein, kein Fremder konnte sie von Gott abbringen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 15 19 in der Lutherbibel

denen allein das Land gegeben war, sodass kein Fremder unter ihnen umherzog:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 15 19 in der Einheitsübersetzung

Ihnen allein war das Land gegeben, / kein Fremder ging unter ihnen einher.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 15 19 in der Elberfelder Bibel

ihnen allein war das Land gegeben, und kein Fremder zog in ihrer Mitte umher –:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 15 19 in der Schlachter 2000

als ihnen das Land noch allein gehörte und noch kein Fremder in ihrer Mitte umherzog:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 15 19 in der New International Version

(to whom alone the land was given when no foreigners moved among them):

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 15 19 in der Hoffnung für Alle

denen damals das Land ganz allein gehörte, von jedem fremden Einfluss unberührt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 15:19

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-15/vers-19 [gedruckt am 14.08.2026]